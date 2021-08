El capitán del Guadalajara Jesús Molina dice entender el malestar de la afición ante el mal paso del equipo.

“Entiendo que la afición está cansada de que estemos hablando solamente de dientes para afuera y no poder demostrar dentro de la cancha lo que todos queremos que son los resultados y honestamente me encantaría poder estar hablando con hechos dentro de la cancha y no solamente contestando preguntas, se que hay un sector de la afición que quizá este molesta y no quiere que hablemos ya, si no que simplemente ya lo demostremos”.

Molina considera injustas las criticas para el entrenador, Víctor Manuel Vucetich, porque dice todos son responsables de que el equipo no funcione bien.

“Yo creo que es injusto porque cuantos técnicos han pasado por Chivas? y técnicos te estoy hablando que han tenido un recorrido, que han sido campeones en todos lados, entonces todos tenemos un grado de responsabilidad, tenemos que hacernos responsables cada quien de nuestro papel del rol que nos corresponde dentro de la cancha porque bueno nos seguimos llevando a técnicos entre las patas y bueno tenemos que ponerle el pecho a las balas no hay de otra”

Reconoció que están obligados a vencer al Necaxa a como de lugar en su siguiente encuentro del próximo sábado.

(Por Manuel Trujillo Soriano).