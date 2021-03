El mal torneo que ha brindado Chivas es culpa de los jugadores y ya no pueden seguir perjudicando a más entrenadores, reconoció este lunes el capitán, Jesús Molina.

“No lo creo porque cuantos técnico tienen que pasar creo que todos los técnicos que han llegado han tenido éxitos en sus anteriores equipos y no nos podemos llevar nosotros entre las patas a tanto técnico exitoso, creo yo que Víctor es un técnico muy exitoso como lo fue Luis Fernando, no creo yo que cortar procesos sea lo más indicado, creo que Víctor es muy puntual en que tenemos que hacer en como podemos mejorar y estamos fallando individualmente y a la postre afecta al equipo”.

Tras haber perdido el clásico ante el América y luego de posponer su encuentro de la fecha 12 contra Monterrey, Chivas cayó hasta el lugar 16 en la clasificación general, esta sólo por encima de Necaxa y Bravos de Juárez.

(Por Manuel Trujillo Soriano)