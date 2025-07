Aunque el SIAPA no le renovó el contrato como asesora técnica a la exconductora de televisión Eli Castro, para la diputada de Morena en Jalisco, Candelaria Ochoa Ávalos, el caso no está cerrado, tanto así, que a través de un oficio le dirige al director del organismo once preguntas relacionadas a la contratación presuntamente irregular.

“Pues mira, una, cómo llegó, dos, desde cuándo se le pagó y durante cuánto tiempo, tres, si hubo alguien que la haya recomendado, cuatro, qué funciones desarrolló y qué impacto de su trabajo hubo en beneficio del SIAPA y finalmente, en qué nos benefició a los ciudadanos su trabajo ahí, verdad”.

Ochoa Ávalos pide que se muestre el documento oficial con el que dan de baja a Eli Castro, pero además que se explique por qué se cayó la página del SIAPA donde se transparentaba la nómina.

La exconductora era la mejor pagada, sostiene, después del director y entre las 50 del actual gobierno. (Por Gricelda Torres Zambrano)