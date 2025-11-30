Las Chivas del Guadalajara quedaron eliminadas de la Liguilla al caer 3-2 con Cruz Azul en el juego de vuelta de cuartos de final en CU. Cade Codwell y Bryan el “Cotorro” González hicieron los goles del Rebaño y por la Maquina anotaron Gabriel el “Toro” Fernández, Jeremy Márquez y Charly Rodríguez; con el triunfo Cruz Azul avanza a semifinales.

A cinco minutos del final, Jesús Orozco Chiquete le cometió penal a Santiago Sandoval y Javier “Chicharito” Hernández, que prácticamente acababa de entrar de cambio, tomó la pelota para cobrar la pena máxima y lo hizo de manera horrible al volar el esférico y desperdició de manera increíble la oportunidad.

De esta manera quedan definidos los juegos de Cuartos de Final. Toluca como numero uno enfrentará al Monterrey y Tigres, como numero dos, se mediará al Cruz Azul, éste lunes se darán a conocer los horarios en los que se jugarán los partidos (Por Manuel Trujillo Soriano).