El ayuntamiento de Tonalá fue notificado este miércoles de la suspensión definitiva otorgada a vecinos de Jauja para frenar actividades en la planta de transferencia de basura de El Cielo. Sin embargo, autoridades señalan que no cerrará el lugar y que ya buscan los recursos jurídicos para impugnar esta medida.

Explican que la suspensión se otorgó bajo el supuesto daño ambiental que genera la central de transferencia, pero dicen demostrarán al juzgado que todo este tema está resuelto en El Cielo. Negaron un desacato, sino simplemente operarán a partir de los alcances legales que otorga la misma suspensión. Habla el alcalde Sergio Chávez:

“Estaremos agotando todos los amparos, toda la ruta jurídica como todos tenemos derechos, estaremos operándola apegado a derecho. Meternos a temas de desacato y cosas de esas , pues no quisiera yo entrar o adelantarme a esa parte, espero que no sea necesario insisto porque recordemos que es un tema de si cierro mañana El Cielo, donde voy a meter 400 toneladas de basura que generamos los tonaltecas”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)