El Code Jalisco le dio la bienvenida con mariachi a los jaliscienses que ganaron preseas en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Fueron reconocidos los atletas: Mónica Rodríguez quien ganó Oro en el Atletismo, Arnulfo Castorena Oro en Natación y Lenia Ruvalcaba bronce en Judo.

Para Mónica, quien estuvo presente junto a sus guías, dijo estar sorprendida “porque no me esperaba esto, y agradecida por todo el apoyo. Me siento feliz por ese triunfo y espero que sean más”.

Por su parte Lenia Ruvalcaba, dijo que al final se ve una buena actuación de México, ya con 15 preseas: “En lo personal vemos por fin el resultado de muchas medallas nuevos medallistas y eso está padre, Sobre todo porque había mucho incertidumbre. Se siente padre que se cumplen los retos y mucha satisfacción de haber colaborado en ese medallero”.

La ceremonia la encabezó el Director General del Code, Fernando Ortega. (Por Martín Navarro Vásquez)