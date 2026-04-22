El actor y comediante Freddy Ortega, conocido por su trayectoria con Los Mascabrothers, presentará su libro “sueños de un pseudoactor” en Guadalajara. La obra reúne experiencias, anécdotas y reflexiones sobre su carrera en el entretenimiento, con el sello de humor que lo caracteriza, según compartió en entrevista con Notisistema.

“Todo, pero desde la óptica del humor, o sea al final yo digo que el humor es el atajo que toma el ser para lidiar con el caos y si tú aprendes desde siempre a ver las cosas con humor, las cosas están ahí, ahí sucede, eso está igual; por ejemplo hay muchas cosas que salen ahí en el Tenorio, que tiene que ver con el resorte de comedia que ya traes, entonces eso va el libro, sí cuento mi vida desde chavito y todo”.

La presentación se llevará a cabo esta tarde en Gonvill Chapultepec, previo a la función de El Tenorio Cómico en el Teatro Galerías, donde participa junto a Albertano, Wendy Guevara, Nicola Porcella, Abelito y el Indio Brayan, entre otros. (Por Katia Plascencia Muciño)