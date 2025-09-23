El comediante Javier Carranza “El Costeño” se prepara para la gira de comedia que realizará con dos colegas y amigos como lo son Edson Zúñiga “El Norteño” y Hugo Alcántara “El Indio Brayan”.

La reunión de los comediantes es por el gusto de trabajar juntos y no por dinero, así lo mencionó en entrevista con Notisistema, “El Costeño”.

“Porque no es rentable, porque por decirte algo, mis compañeros cobran 10 pesos, cobramos 10 pesos cada uno y cuando nos juntamos para hacer este tipo de giras pues nos vienen quedando cuatro pesos, no es que no podamos hacer solos, lo hacemos solos y por supuesto que también tenemos nuestros fans, nuestro fandom, sin embargo no es que nos falte trabajo, o no tengamos trabajo por lo que lo estamos haciendo, es que a veces nos queremos dar un gusto y por eso surge Incorregibles”.

El Costeño, El Norteño y El Indio Brayan, se presentarán este viernes 26 de septiembre en el Teatro Galerías. (Por Katia Plascencia Muciño)