Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la marcha del próximo domingo podría ser la última que él encabece.

“Es que puede ser la última, aunque no puedo decir así de manera categórica que es la última, porque no sabemos qué nos depare el destino. Nosotros nos mantenemos, eso no debe de olvidarse, no han podido derrotarnos los adversarios del conservadurismo porque tenemos el respaldo del pueblo”.

Por otro lado, reiteró que aunque los diputados aún no analizan su iniciativa de reforma constitucional, pero consciente de que la van a rechazar, ya está a punto de enviar al Congreso una nueva propuesta de modificación a las leyes secundarias en materia electoral, para evitar la compra de votos en las elecciones y para que estas no sean tan costosas. (Por Arturo García Caudillo)