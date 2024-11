La Selección Mexicana de futbol continúa con su preparación en el Centro de Alto Rendimiento de cara al juego de ida de cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Honduras del próximo viernes en San Pedro Sula y donde los jugadores del Tri esperan una autentica “guerra”, indica el delantero de Cruz Azul, Ángel Sepúlveda.

“Sabemos que va a ser duro nosotros tenemos la personalidad por eso estamos acá, no va a ser nada sencillo, pero creo que tenemos la sensatez, la forma de manejarlo y sabemos que vamos ir a jugar una guerra y que vamos a dejar todo para traernos un buen resultado. Hoy que me toca venir a la selección quiero representar a mi país dela mejor manera como me caracterizo yo dejando todo y disfrutar que creo que hoy es un lindo momento para eso”.

Tras siete años de ausencia, en su regreso al Tri, Sepúlveda peleará el puesto con Raúl Jiménez, Henry Martín y Guillermo Martínez y dice estar consciente de que no será nada sencillo.

“Sí sabemos como es la competencia interna y la afronto con ese compromiso y la responsabilidad que me ha tocado afrontar a lo largo de mi carrera siempre ha sido difícil, nunca ha sido sencillo y venimos con la misma mentalidad, de la misma manera a apoyar donde nos toque obviamente buscando tener participación y aprovecharla”.

Su última participación con la Selección Nacional fue en la Copa Oro del 2017, y tras el buen momento que vive en el Torneo Local con la Máquina, fue convocado por el Vasco Aguirre para los encuentros ante los “Catrachos”.

(Por Manuel Trujillo Soriano).