Mucho ruido y pocas nueces en la Asamblea de dueños de equipos del futbol mexicano a la que por cierto no acudieron todos, y en la que se presentó un informe preliminar de la participación de la Selección Nacional en la Copa América y quedó pendiente el reporte final del técnico Jaime Lozano, tras cual la dirección de Selecciones Nacionales, encabezada por Duilio Davino, junto con Ivar Sisniega, definirán las acciones a seguir en la preparación del Tri rumbo al Mundial del 2026.

Se ratificó la Centralización del VAR para el próximo año; la autonomía de la Comisión de Arbitraje y se aprobaron los calendarios para todos los torneo que arrancan este mes.

Fue el presidente del Atlético San Luis, Miguel Ángel Gil, quien ventilo información de los temas importantes que se trataron, como el fortalecimiento de la Liga MX con la venta del 10 por ciento a un Fondo de Inversión y que cuatro equipos se pondrían a la venta para acabar con la multipropiedad.

“En cuanto se regulen 4 cosas no más, y creo que se ha dado el primer paso hoy ha sido muy relevante porque creo que ya hay un conceso generalizado de todos los propietarios de Clubes donde la venta del 10 por ciento de la Liga va a permitir garantizar desde ya la No multipropiedad, porque se van a poner a la venta 4 propiedades a la venta; va a permitirla venta central de televisión a partir de la temporada 27-28; va a permitir el control financiero y de alguna manera nos va a permitir crear paquetes de televisión para poder llegar a todo tipo de público, yo no tengo ninguna dudad que en cuanto se den estos pasos de aquí a diciembre va a estar cerrado este acuerdo”

Aseguro que con estos pasos que ya se están dando, la Liga de México se ubicará entre las mejores del mundo por los 150 millones de aficionados que tiene en territorio Nacional y Estados Unidos, el propietario mayoritario del San Luis, habló en el Sports Summit México 2024.

(Por Manuel Trujillo Soriano)