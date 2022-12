La autonomía del Poder Legislativo está siendo pisoteada por el Ejecutivo, aseguró el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, al presentar una moción suspensiva contra la discusión del dictamen de Reforma Constitucional en materia Electoral.

“No podemos permitir que se pisoteé al Congreso, no podemos permitir ni hoy ni ayer ni mañana, que sesionemos los días que se dicte en Palacio Nacional para tratar los temas que quiera Palacio Nacional. No avergonzamos solamente a nuestros militantes, a nuestros partidos con esa actitud, avergonzamos la Constitución que juramos defender, nuestra dignidad como legisladores”.

Y es que, a sabiendas de que la reforma constitucional no será aprobada, el presidente López Obrador envió hoy mismo su llamado Plan B, iniciativa a la que la mayoría de Morena y sus aliados dispensarán todos los trámites para que hoy mismo sea discutida y aprobada. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Archivo)