Chivas y Atlas disputarán el próximo sábado una edición más del clásico del futbol tapatío en el estadio Akron y aunque la posición en la tabla ubica al Guadalajara por encima de los Rojinegros apenas por un punto, el entrenador Fernando Gago lleva las cosas con calma y asegura que en estos duelos no hay favorito.

“Creo que los clásicos no tienen ese lado de favoritos, son clásicos y los clásico muchas veces se juegan no solamente por el nivel futbolístico que viene jugando un equipo, sabemos la importancia que tienen para la afición, la importancia que tienen para los futbolistas mismos de trabajar esta semana previa, entonces tenemos el compromiso, sabemos lo que significa un clásico y trabajaremos para tratar de ganar de local”.

Chivas perdió el clásico Nacional frente al América por 1-0 y cayó ante Cruz Azul con el mismo marcador, mientras que Atlas viene de recibir 8 goles en sus últimos 3 encuentros.

(Por Manuel Trujillo Soriano)