Luego de que el PAN perdiera el poder tras tres sexenios consecutivos de gobernar a nivel nacional y local, el ex-gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, sentencia que el error de su partido fue no meter a la cárcel a los corruptos.

“Faltó meter al bote a cualquier panista que haya salido con la cola larga. Tuvo que haber sido una obligación de los gobiernos en el caso de Paco Ramírez, haber juzgado a mi gabinete y a Emilio de Paco y el mío. Lo que sí puedo decir es que mi gabinete, todos, salimos con las manos limpias. De que hubo y probablemente siga habiendo ni duda cabe. Es uno de los puntos más débiles que el PAN cuando gobernamos le fallamos a la gente, no haber frenado de tajo la corrupción”.

Alberto Cárdenas Jiménez justifica por qué el PAN no dio mejores resultados en seguridad, transporte y agua en Jalisco. Sostiene sin embargo que a nivel nacional, el sexenio de López Obrador ha sido el peor de la historia en materia de seguridad con su política de abrazos y no balazos. (Por Gricelda Torres Zambrano)