El español Antonio Ferrera le cortó las dos orejas a su segundo toro de la tarde que mereció arrastre lento en la corrida de este domingo en la Plaza Nuevo progreso de Guadalajara y comentó.

“Creo que ha sido para mi una de las faenas más importantes de mi vida, ya en el primer toro pude cortar dos orejas he fallado con la espada pero, la faena del segundo toro deje mi alma y en el alma de todos los aficionados de Guadalajara, es una de las plazas para mi muy especiales he podido torear aquí y he vivido sensaciones inolvidables”.

Mientras que Diego San Román le cortó un apéndice a su primer astado y tuvo que ir a la enfermería para ser atendido por un alcance, pero después salió al ruedo para lidiar su segundo toro y cortó otra oreja con el que cerró plaza, en la corrida de este domingo en la Plaza Nuevo progreso de Guadalajara

Héctor Gutiérrez no tuvo suerte y solo escuchó palmas.

(Por Manuel Trujillo Soriano)