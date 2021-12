Una de las leyendas vivientes del Atlas como lo es José de Jesús Aceves, no ha visto campeón al Atlas. Nació en el año de 1953 y jugó en los años setentas y ochentas como rojinegro, además es el único ex jugador que es socio de los clubes Atlas, además ha formado parte del cuerpo técnico del equipo. El llamado Güero Aceves al borde de las lagrimas explicó el sentimiento que le llega en esta final de los Zorros.

“Mas de 6 millones y medio de personas que vivimos en la Zona Metropolitana de Guadalajara no han visto campeón al Atlas, y me incluyo. Querer ver coronar al equipo que quieres de tal forma, no puedo describirlo… así se me salgan las lagrimas. Ojalá logremos campeonar, porque ya tendríamos dos, y es que la gente se burla porque Atlas solo tiene una estrellita”.

El Güero Aceves es el máximo goleador en la historia del Atlas. Dijo que la clave será que esta noche Atlas no pierda, “con eso puede sacar un buen resultado en el Jalisco”. Por cierto que Aceves, se une a la cantidad de ex jugador de Atlas que no ha podido conseguir boleto para acudir el domingo a la final de vuelta. (Por Martín Navarro Vásquez)