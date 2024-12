El plantel del Monterrey inició hoy su pretemporada en el Barrial de cara al Torneo Clausura 2025 de la Liga MX, y la primera baja de los Rayados es el delantero mexicoamericano, Brandon Vázquez, quien ya no entró en planes del entrenador, Martín Demichelis. Mientras que Luis Reyes se mostró feliz por llegar al Club Regio.

“Muy feliz y muy ilusionado de volver acá a mi casa, estar cerca de mi familia y representar a una institución tan importante como es la de Monterrey. Ya era jugador libre y llegó la propuesta de Monterrey y no dude ni un segundo después de 18 años sin vivir acá y en lo deportivo como le voy a decir al Monterrey que no con las competencias tan importantes que se vienen, la verdad estoy muy contento, muy ilusionado”.

Tras haber sido bicampeón con Atlas, el “Hueso” Reyes llega a la “Pandilla” como jugador libre.

(Por Manuel Trujillo Soriano)