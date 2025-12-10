Al encabezar la 116 Asamblea General del IMSS desde Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Seguro Social es un faro de bienestar para todos los mexicanos.

“Sigamos construyendo el futuro con orgullo, con convicción y con la certeza de que el IMSS seguirá siendo, por muchas generaciones más, un faro de bienestar, un pilar de derechos y un símbolo del México fraterno y humano que estamos construyendo”.

De paso, Sheinbaum Pardo inauguró el nuevo Hospital General Regional Número 36 “Carmen Serdán Alatriste”, cuya inversión alcanzó los 2 mil 652 millones de pesos. (Por Arturo García Caudillo)