Arrecia el presidente Andrés Manuel López Obrador sus críticas en contra del INE y anuncia que mañana enviará una nueva iniciativa de reforma:

“Hay que luchar para limpiar de corrupción, de parcialidad al INE, y claro que sí se toca y se debe de tocar. Y también que se sepa que la mayoría de la gente en México, la mayoría quiere la reforma al INE. Está demostrado en encuestas. Yo llegué a la Presidencia no por el INE, llegué a la Presidencia por el pueblo. Fui candidato, nunca me reuní con los del INE y siempre procuré mantener distancia con ellos y no creerles porque sabía yo que eran árbitros vendidos”.

Y ante el inminente rechazo a la reforma constitucional, anunció que este martes se enviará a la Cámara de Diputados su Plan B, es decir, una segunda iniciativa de reforma electoral, pero a leyes secundarias. (Por Arturo García Caudillo)