El italiano Jannik Sinner, numero uno del Mundo, se coronó campeón en el Masters Mil de Tenis de Roma, tras vencer en sets corridos con un doble 6-4 al noruego Casper Ruud en la final, en juego de 1 hora y 45 minutos y llega a 29 triunfos en final.
Con esta victoria, Sinner sigue batiendo récords y haciendo historia, al conquistar su sexto Masters Mil consecutivo, el único que le faltaba para completar la colección. (Por Manuel Trujillo Soriano)
El italiano Jannik Sinner gana el Masters 1000 de Tenis de Roma
El italiano Jannik Sinner, numero uno del Mundo, se coronó campeón en el Masters Mil de Tenis de Roma, tras vencer en sets corridos con un doble 6-4 al noruego Casper Ruud en la final, en juego de 1 hora y 45 minutos y llega a 29 triunfos en final.