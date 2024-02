Los poderes Legislativo y Judicial son pares y no son empleados del Ejecutivo, aseguró el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en respuesta al paquete de iniciativas del Gobierno Federal.

“Es el momento de responderle a México, de respaldar al Poder Judicial, de fortalecer el debate legislativo. Y hoy le decimos desde aquí al titular del Poder Ejecutivo, que tenga claro que el Poder Judicial y el Poder Legislativo somos un Poder, no somos empleados del poder, y que vamos a defender la Constitución en beneficio del pueblo de México”.

Reiteró que el INE no se toca y aunque se quiera hacer creer lo contrario, estas reformas no son la panacea, y por el contrario, son un velo para esconder las insuficiencias del gobierno, su crisis de seguridad y los problemas en los sistemas de salud y educativo. (Por: Arturo García Caudillo)