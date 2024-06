Confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el lunes se reunirá con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

“Si pus ya lo dijo, sí. Si lo dijo, sí. Va a ser una reunión que vamos a platicar y seguramente ella les va a informar a ustedes, pero es un encuentro para platicar, ponernos de acuerdo sobre la transición y ella ya les informaría”.

Recordó que hace seis años se entrevistó con el ex presidente Peña Nieto al otro día de conocerse el resultado de la elección y comentó que aunque no se etiquetaron recursos para la transición, en el gobierno hay ahorros suficientes y no faltará el dinero. Finalmente, reiteró que él se retira, que nadie lo va a representar y que sólo saldría del retiro si su presidenta lo llama. (Por Arturo García Caudillo)