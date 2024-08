Ismael “El Mayo” Zambada se opone a ser trasladado a la Corte de Distrito Este de Nueva York para enfrentar acusaciones de narcotráfico, como lo ha solicitado la fiscalía estadunidense.

En una moción presentada en la Corte de Distrito Oeste de Texas, ante la cual se desarrollan acusaciones en contra del mexicano, la defensa de El Mayo solicitó que no se lleve a cabo la audiencia inicial de transferencia porque el gobierno de Estados Unidos no actuó bajo el debido proceso y no ha explicado por qué las acusaciones en Nueva York tienen prioridad.