Arremete el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, por suspender indefinidamente la aplicación del Plan B de Reforma Electoral.

“Se extralimitó, se excedió y pues se convierte en los hechos, en el Poder Legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula. Pueden haber interpretaciones a la Constitución, a las Leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo. Lo importante es saber por qué actúan así. Yo creo que la mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es un asunto político y yo diría, mercantil”.

Y explicó que la Reforma Electoral no se agota con el Plan B, sino que habrá un Plan C, llamando al pueblo a no votar por el bloque conservador, porque asegura, la mayoría de los mexicanos apoyan la transformación. (Por Arturo García Caudillo)