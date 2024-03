El Mallorca que dirige el mexicano Javier Aguirre clasificó a la final de la Copa del Rey al vencer en tiros penales por 5-4 a la Real Sociedad en Anoeta, tras el empate a un gol en los 90 minutos reglamentarios y tiempos extras. El “Vasco” dijo que el no ser favorito le quito presión a su equipo para llegar a la gran final.

“No éramos favoritos, no teníamos por qué ser favoritos en una competencia que hay 8, 10 o 12 equipos que de antemano sabes que pueden llegar y no tú, entonces esa falta de presión nos fue ayudando a crecer en la competencia y hoy llegamos. Y seguramente con cualquiera de los finalistas se el Atlético de Madrid o Athletic de Bilbao pues está claro que tampoco seremos favoritos, pero de alguna manera vamos a competir ya estando en esta instancia no perdemos nada”.

Hace 19 años Javier Aguirre disputó una final de la Copa del Rey dirigiendo al Osasuna.

El rival del Mallorca para la definición del título el próximo 4 de abril en Sevilla, será el ganador de la otra semifinal que disputarán el jueves, el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid. (Por Manuel Trujillo Soriano)