El Plan México no es para enfrentar las medidas en materia económica de la administración Trump, aclara la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Y es una propuesta integral que tiene como base el bienestar del pueblo de México y la Nación. No es un plan para enfrentar al presidente Trump, no es un plan coyuntural. Es un plan para México en el largo plazo, incluso, no sólo en el sexenio, que tiene como objetivo no sólo el crecimiento económico, porque el PIB a veces no refleja el bienestar o los salarios de las y los trabajadores, sino que tiene como objetivo el desarrollo equitativo y sustentable, le llamo yo, del país”.

La idea es impulsar la producción en México en todos los sectores, y por ello incluso el proyecto de construir nuestros propios vehículos. Sin embargo, asegura, también pretende fortalecer al TMEC. (Por Arturo García Caudillo)