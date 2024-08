La quincena de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Jalisco que se mantienen en paro parcial de labores desde el pasado 21 de agosto no está en riesgo, porque es su derecho la protesta contra la reforma, asegura el subsecretario de la sección 20 del Sindicato, Raziel Torres.

“Pues según los datos técnicos que tenemos no, pero esto es más fuerte que cualquier quincena, esto es más fuerte que cualquier pago. No está en riesgo, pero si fuese cualquier actualización por supuesto que le avisaríamos a los medios de comunicación, porque esto significaría que las intimidaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se han materializado”.

Raziel Torres, quien forma parte de las protestas, reitera que una de las principales preocupaciones de la reforma judicial es el voto popular de jueces, porque acota la autonomía y abre la puerta a la intervención no solo de partidos políticos, sino también del crimen organizado. Además dice, de perfiles sin preparación ni independencia. (Por Gricelda Torres Zambrano)