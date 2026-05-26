Dos días después de haber conquistado su décimo título del futbol mexicano, el presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, ratificó este martes a Joel Huiqui como técnico de la Máquina y asegura que ya están planeando el próximo torneo.

“Joel Huiqui es institucional, es de la casa. Y de hecho, yo ayer estuve platicando con él, ya haciendo una planeación de cómo vamos a… a enfrentar el siguiente torneo, y él se queda al frente”

Con apenas siete partidos dirigidos en su carrera como técnico en la primera división, Huiqui registra un récord de 5 victorias y 2 empates. (Por Manuel Trujillo Soriano)