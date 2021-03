En Palacio Nacional tienen otros datos, están mal informados, y no entienden que no deben intervenir en la vida interna de los sindicatos, asegura el líder del Frente, Carlos Pavón, tras la amenaza que hiciera el presidente López Obrador para que la empresa canadiense America’s Gold and Silver, reabra la Mina San Rafael en Cosalá, Sinaloa.

“No le corresponde a la empresa, y mucho menos al presidente. Hay un convenio firmado ante la OIT, el 87, donde prohibe la intervención de gobiernos y empresas en la vida interna de los sindicatos o sus decisiones. Entonces, esta amenaza que hace el presidente es para que reconozcan a un sindicato pues que está en litigio todavía la situación del contrato colectivo de trabajo”.

De hecho, explicó, para abrir la mina se requieren cinco millones de dólares y resolver 16 denuncias penales por la clausura ilegal de la misma, por gente armada enviada por quien reclama la titularidad del contrato colectivo de trabajo, el senador Napoleón Gómez Urrutia.

