Aunque sólo cinco millones acudan a las urnas, siempre será mejor que sean muchas y no una sola persona la que designe a jueces, magistrados y ministros, así justifica la presidenta Claudia Sheinbaum, la decisión de impulsar la reforma judicial.

“¿Ahora quién va a decidir? Supónganse que así no participe casi nadie, casi nadie, cinco millones de personas, estoy diciendo un número hipotético, ¿eh? No tiene nada que ver con lo que yo piense, pues es muy distinto que decida uno a que decidan cinco millones, ahora, si participan diez, imagínense, es otra cosa. No hay que tenerle miedo al pueblo, al contrario, hay que estar muy orgullosos del pueblo de México”.

Insistió en que aunque a muchos no les guste, la gente va a saber a quien elegir, ya que el pueblo está consciente e informado. (Por Arturo García Caudillo)