En la Universidad de Guadalajara hay una enorme conjura, para engañar al rector general, Ricardo Villanueva Lomelí, quien afirma, a los cuatro vientos, que la institución no está involucrada en la contienda electoral y que los universitarios que participan, mayoritariamente en el partido estatal Hagamos, lo hacen a título personal, aunque sean funcionarios activos en esa casa de estudios.

Habríamos de suponer, con base en estas afirmaciones del rector general, que el partido estatal Hagamos es un partido solo de fines de semana, en el cual sus candidatos y dirigentes, se dedican a la actividad política en sus días de asueto, lo que le convierte en una fuerza política muy singular y única en el país.

Al revisar la lista de directivos y candidatos de Hagamos, salta a la vista que muchos son funcionarios y empleados de la UdeG en activo, y deben estar haciendo un esfuerzo extraordinario para conseguir, solo en fines de semana, los resultados electorales que otros partidos y candidatos tendrán que obtener con tesoneras jornadas de siete días.

“En el marco de las campañas políticas de cara a los comicios del 6 de junio del 2021, el rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, llama a sus funcionarios universitarios que participen con algún candidato, a hacerlo a título personal y fuera de su horario de labores”, publicó Notisistema este miércoles 13 de abril del 2021, en una nota firmada por la periodista Gricelda Torres Zambrano.

Además fue enfático al declarar; “Y como institución la Universidad no puede ni va a involucrarse en el proceso electoral. Y puedo garantizarles que no se utilizarán recursos de la Universidad con fines partidistas; ningún funcionario, trabajador o académico de la Universidad dedicará tiempo laboral a ningún proyecto político y no se podrán utilizar instalaciones universitarias ni cualquier infraestructura bajo nuestro resguardo para estos fines”.

Veamos algunos casos, que seguramente han escapado a la observación del rector Villanueva Lomelí.

Por el Distrito 3 de Tepatitlán de Morelos, Hagamos postuló al exsecretario Administrativo del Centro Universitario de Los Altos en Tepatitlán, Francisco Javier Romero Mena.

Por el Distrito 5, de Puesto Vallarta, es candidato a diputado local por Hagamos Macedonio León Rodríguez Álvarez, de quien existe registro en el Centro Universitario de Tonalá, con un cargo de dirección y a quien la plataforma oficial de Hagamos atribuye una carrera de 20 años como profesor de la UdeG.

Por el Distrito 6 de Zapopan es candidata a diputada local por Hagamos Nallely Guadalupe Robles Ortíz, quien aparece en la página oficial de la UdeG como jefa de la Unidad de Servicios Sociales en la Coordinación de Extensión y Acción Social.

Por el Distrito 7 de Tonalá, Hagamos registró a Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, quien en sus antecedentes registra haber militado en la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), y haber sido, en las filas del PRI, coordinador de Vinculación Universitaria (2009-2012) y coordinador de Jóvenes Tonalá (2012).

En el Distrito 8 de Guadalajara es candidata a diputada local por Hagamos, la todavía legisladora federal Abril Alcalá Padilla, prima hermana del cacique y jefe político de la UdeG, Raúl Padilla López. Entre otros cargos en la UdeG ha sido jefa de la Unidad de Investigaciones y Política Educativa en el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo (2011-2015).

En el Distrito 11 de Guadalajara es candidato de Hagamos a diputado local Julio César Hernández Pérez, quien tiene como antecedente haber sido primer visitador general de la defensoría de los derechos estudiantiles en la Federación de Estudiantes Universitarios.

Hagamos postuló en el Distrito 14 de Guadalajara a Valeria Guadalupe Ávila Gutiérrez, quien aparece en el directorio oficial de la UdeG como jefa de la Unidad de Atención Social, en la Coordinación de Servicios Estudiantiles. Al mismo tiempo, Ávila Gutiérrez es la vicepresidenta ejecutiva estatal de Hagamos en Jalisco.

Hagamos inscribió como candidata a diputada local por el Distrito 15 de La Barca a Patricia del Rosario Retamoza Vega, quien tiene el puesto de coordinadora en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería den la UdeG, según aparece en el directorio oficial de la institución.

Para el Distrito 17, con cabecera en Jocotepec, Hagamos postuló a Jorge Bernal Lara, quien es coordinador del Módulo Mazamitla de la Escuela Preparatoria Regional de Tuxpan de la UdeG.

En el Distrito 18 compite como candidata a diputada local la todavía diputada federal Mónica Almeida López, quien fue rectora del Centro Universitario de los Valles, de la UdeG (2010-2013) y Coordinadora General Académica de la UdeG (2013-2014), antes de ser por primera vez diputada local del 2015 al 2018.

En Guadalajara es candidato de Hagamos a la presidencia municipal el exrector general de la UdeG (2013-2018), Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, quien está por concluir su periodo como diputado federal 2018-2021 por Movimiento Ciudadano.

En la planilla de regidores que Hagamos postuló en Guadalajara están Alfonso Partida Caballero, jefe del Departamento de Derecho Público de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG y Héctor Raúl Pérez Gómez, director de División en el Centro Universitario de Ciencia de la Salud de la UdeG.

Habría que recordar que el Equipo Coordinador que impulsó la organización, integración y registro del partido Hagamos estuvo presidido por el actual diputado local perredista en Jalisco, Enrique Velázquez González, exsecretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Él llegó a la legislatura jalisciense como diputado de mayoría por el Distrito 4 de Zapopan, con los votos de la alianza MC-PAN-PRD, para el periodo 2018-2021. Ahora Velázquez González es candidato a diputado local plurinominal de Hagamos.

Fue vicepresidenta del Equipo Coordinador Abril Alcalá Padilla, diputada federal perredista con licencia, prima hermana de Padilla López (ahora candidata de Hagamos a diputada local); en la coordinación de Agencias de Ciudad, Salud y Medio ambiente, estuvo Alberto Galarza Villaseñor, actual senador de la República por Movimiento Ciudadano (MC) y expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) 2013-2016.

Juan Carlos Guerrero Fausto, Abogado General de la UdeG y expresidente del PRD 2012-2014, fue coordinador de Comunicación, Enlace y Vinculación en el Equipo Coordinador de Hagamos; Karla Alejandrina Planter Pérez, actual rectora del Centro Universitario de los Altos de la UdeG, en Tepatitlán, fue Coordinadora de Educación, Ciencia e Innovación; y Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, actual legisladora local por MC, exrectora del Centro Universitario de Los Altos de la UdeG, en Tepatitlán y exdirectora del Centro de Estudios Estratégicos de la UdeG, fue Coordinadora del Consejo Consultivo en el Equipo Coordinador de Hagamos. Mara Nadiezhda es actualmente candidata a diputada local plurinominal por Hagamos.

Actualmente, en el directorio oficial de Hagamos aparece como secretario de Organización César Guillermo Ruvalcaba Gómez, quien en el directorio oficial de la UdeG está registrado con el cargo de Secretario Técnico de la Rectoría General, que encabeza Villanueva Lomelí. Además, Ruvalcaba Gómez es número 4 en la lista de candidatos a diputados locales plurinominales por Hagamos.

Sí, seguramente el rector general de la UdeG, Villanueva Lomelí, no estás enterado de todas estas sutilezas de la política y de las campañas electorales en Jalisco. Pues finalmente, quien decide todo es el cacique Raúl Padilla López (exrector 1989-1995), jefe del grupo político que controla la institución desde hace 32 años. (Por Pedro Mellado Rodríguez)