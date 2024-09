A partir del próximo siete de septiembre estará abierta la plataforma de citas del Programa Mi Pasaje para estudiantes, confirma su responsable Oscar Pérez Juárez.

“El jueves de la semana pasada, el 29 abrimos la plataforma de citas en este periodo en particular, solo para personas adultas mayores, personas con discapacidad y la modalidad de mujeres. En el caso de los estudiantes, la plataforma estará habilitándose a partir del sábado siete de septiembre y ellos podrán acudir a los diferentes módulos a partir del lunes 9”.

Menciona que son alrededor de 50 mil estudiantes los registrados en Mi Pasaje Verde, a quienes les pide que no saturen la plataforma de citas e ingresen cuando les toque el turno para no afectar a las personas de la tercera edad y con discapacidad. (Por Gricelda Torres Zambrano)