Denominada “La semana del amor” el Ayuntamiento de El Salto anunció que regalará mil trámites para conseguir actas de nacimiento y matrimonio a los ciudadanos.

Raúl Orozco, director del Registro Civil Municipal, detalló para Notisistema que la semana romántica y gratuita será del 9 al 13 de febrero.

“Una semana la cual la hemos denominado la semana del amor y la amistad, esta campaña tiene por objeto llevar a cabo registros de niños, y también matrimonios esto con el ánimo y con la intención de privilegiar el derecho a la identidad de nuestros niños y brindar certeza jurídica de nuestras parejas dentro del municipio”.

Para obtener el trámite gratuito, el ayuntamiento de El Salto pide cumplir con todos los requisitos y mencionar que desean acceder a la promoción por la “Semana del amor”. (Por Gustavo Cárdenas)