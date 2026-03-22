El Santos Laguna consiguió su segundo triunfo del Torneo Clausura al vencer en la Comarca Lagunera 2-1 al Puebla, al continuar la fecha 12 de la Liga MX.

Ezequiel Bullaude y Aldo López marcaron para el triunfo del Santos, que así llega a 8 puntos, aunque sigue como el peor equipo del certamen.

Owen González descontó por los poblanos que acabaron con 10 por la expulsión de Edgar Guerra al minuto 61′.

En el estadio Hidalgo Pachuca empató a un gol con el Toluca. Franco Romero puso adelante a los Diablos, pero después empató por los Tuzos, Elías Montiel.

Fernando Arce al 78′ salió expulsado por los Escarlatas.