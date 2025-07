Yo no le doy instrucciones, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre el silencio del senador de Morena, Adán Augusto López, en relación a las actividades criminales de su ex secretario de seguridad cuando él fue gobernador de Tabasco.

“Yo no le instruyo. Nosotros somos compañeros del movimiento de hace mucho tiempo. Hoy soy presidenta y él es coordinador del Senado. Entonces, yo no les doy instrucciones para ‘sal a declarar o haz esto’. Él tiene su propia estrategia de si comunica o no se comunica. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Pues informarle a la ciudadanía, a través del Gabinete de Seguridad, desde cuándo estuvo la investigación y qué se está haciendo”.

Sin embargo, se negó a condenarlo, pues, reitera, tiene que haber pruebas que confirmen que estuvo involucrado en las actividades de este personaje y es a la fiscalía a la que le corresponde investigar. (Por Arturo García Caudillo)