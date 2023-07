Aparte de que lleva años sin modernizarse, actualmente el Siapa sólo está al servicio del “sector inmobiliario corrupto” de la ciudad, afirma tajante el investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Gleason.

“No sabemos donde están las fallas, dónde está el tema de la calidad. El drenaje no se diga, la falta de tratamiento, todavía seguimos contaminando el Río Santiago y seguimos operando lo que se pueda y como se pueda y no hay una homologación, no hay un plan de transformación del sistema operador y tenemos estos servicios deficientes -Entonces, ¿en estos momentos el Siapa está a servicio de quién?- Pues yo creo que al servicio del sector inmobiliario corrupto” .

El investigador experto en agua lamenta que el Siapa no sea un organismo independiente. (Por José Luis Jiménez Castro)