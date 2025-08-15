La delegación mexicana ganó dos preseas de oro en el Taekwondo de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 luego de que en categoría femenil se ganaron dos finales.

Por un lado la tapatía Mariana Zambrano conquistó la presea dorada en la final de taekwondo de 49 kilos, tras vencer 2-0 a la uruguaya María Grippoli.

La otra medalla de oro fue ganada por Zaira Salgado al vencer 2-0 a Montana Miller de EU, en la final de taekwondo -57 kilos.

En el mismo Taekwondo Damián Cortés ganó Bronce. Y en el Ciclismo de pista, la pareja de Fernando Nava y Marcelo Esquivel se quedó con la medalla de Plata, en la prueba de Madison donde Colombia se llevó el Oro y el Bronce para Brasil.

En el volibol femenil el equipo de México obtuvo la medalla de plata al perder la final con Brasil. (Por Martín Navarro Vásquez)