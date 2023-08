El pedalista jalisciense Christopher Mireles, se llevó la presea de plata, al culminar en la segunda posición de la prueba cruiser, categoría 30-34 años, del Mundial Glasgow 2023, que reúne a lo mejor del ciclismo, en Escocia.

Mireles se había retirado de las competencias y su regreso fue de la mejor manera, al colocarse entre los mejores del mundo por primera vez, dentro de un Mundial de la especialidad, y hacerlo, además, tras la muerte de su padre Julio, a quien le dedicó este importante logro.

“Es algo que tiene un valor más personal y sentimental, ya que después de varios años de no estar participando en el ciclismo decidí regresar, por el fallecimiento de mi papá; me motivé mucho al querer honrar su nombre y hacerlo sentir muy orgulloso y que me viera regresando a las pistas”.

El podio fue completado por Thibaud Chauvin de Francia, con el oro y Brendan Buiso de Estado Unidos, con el bronce. (Por Martín Navarro Vásquez / Foto: CodeJalisco)