Con tan solo 18 años de edad, el tapatío Diego Villalobos ya es un atleta histórico de México al sumar tres medallas en mundiales dentro del Nado Artístico.

Recién llegado de Qatar donde logró un par de preseas, dice que aún no dimensiona lo que está logrando.

“Yo creo que aún no me lo creo, escuché en el Mundial que alguien me dijo que existen tres medallas de este deporte en el mundo y las tres las tienes tu. Yo en ese momento como que sentí, dije, lo hice y me llena de mucho orgullo y poco a poco me la voy creyendo”.

Dijo confiar en que en los próximos meses se pudiera concretar que su disciplina será incluida en unos Juegos Olímpicos. “El nivel en el dueto mixto ha crecido bastante, la competencia está reñida, es difícil, todos hemos subido de nivel; esta generación de hombres al final todos tenemos la misma edad. En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles había sido confirmado el dueto mixto, pero otra vez se dijo que ni podía ser”. (Por Martín Navarro Vásquez)