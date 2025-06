El Tapatío, se quedó con el título Campeón de Campeones de la Liga de Expansión al derrotar 2-1 a los Leones de la UdeG con tantos de Diego Delgadillo y Benjamín Sánchez de penal; por los Melenudos descontó, Edson Rivera también de penal. El equipo filial de Chivas se queda con el titulo con global de 3-1, tras haber ganado la ida por 1-0. Y el dueño del Guadalajara, Amaury Vergara dijo que con estos jóvenes el futuro de las Chivas está asegurado.

“Este no es mi título es del equipo es para el Club y yo solamente tengo puro agradecimiento a cada jugador y a cada cuerpo técnico del Tapatío les agradecí por darle un título más al club y esto es solamente una parte del proceso de desarrollo de los jugadores. El Tapatío para nosotros es fundamental para el proceso de desarrollo y lo que me emociona es lo que va a pasar con cada uno de ellos, vamos a formarlos para ser campeones en el futuro. A mi me llena de orgullo, estoy muy satisfecho y seguro de que este el camino de Chivas, siempre lo ha sido cuando la cantera de Chivas está bien, el futuro está asegurado”.

Este es el segundo título Campeón de Campeones que consigue el Tapatío. (Por Manuel Trujillo Soriano)