En el cierre de la fecha 10 de la Liga de Expansión, en duelo de equipos locales, el Tapatío vino de atrás para vencer por 3-1 a los Leones en el estadio Jalisco. Dionicio Escalante puso al frente al equipo de la UdeG y el equipo filial de las Chivas saco el triunfo con doblete de José de Jesús “Tepa” González y otro tanto de Juan Brigido.

El técnico de los Leones, Alfonso Sosa, reconoció que su equipo no hizo un buen juego y asegura que es una derrota muy dolorosa ante su afición.

“Hoy en términos generales no hicimos un buen partido más allá de la derrota, cuando no tienes la pelota, cuando no tienes el balón, cuando no pasas bien, cuando no tienes amplitud, cuando no tienes profundidad cuesta mucho trabajo y cuando ellos se ponen en ventaja en el marcador ya después nos costó trabajo, llegamos un poco más a los empujones a la desesperada y a final de cuentas creo que es una derrota muy dolorosa”.

Con la victoria el Tapatío es líder con 21 puntos y los “Melenudos” ocupan el antepenúltimo lugar con apenas 9 unidades.

(Por Manuel Trujillo Soriano)