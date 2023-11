Finalmente el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dejó en mal a la Federación Mexicana de Fútbol al quitarle los puntos a Xolos que le había ganado a Puebla en la mesa por aparente alineación indebida, la cual no procedió y los de la franja tendrán los tres puntos a su favor, previo al inicio de la última jornada en la Liga MX. El TAS coloca toda la responsabilidad en los árbitros del juego de la fecha 7, por no anotar a mano al auxiliar técnico de los camoteros, quien estuvo en la banca por 10 minutos.

“Se deja sin efecto la sanción impuesta al Club Puebla consistente en la pérdida del partido de la Jornada 7 por marcador de 0-1. El Panel de árbitros a cargo del asunto TAS 2023/A/10028 Operadora de Escenarios Deportivos c. La Federación Mexicana de Fútbol Asociación ha emitido su decisión: Se admitió parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Operadora de Escenarios Deportivos (Club Puebla FC) contra la decisión adoptada el 20 de septiembre de 2023 por la Comisión de Apelaciones de la Federación Mexicana de Asociaciones”, se explica en el comunicado del TAS.

Lo que se deja es la multa de casi 100 mil pesos que pagará Puebla. Con esto la tabla tiene cambios y Puebla llega a 22 puntos para ponerse en el séptimo lugar en zona de fase final, mientras Xolos baja con 20 puntos al lugar 10. (Por Martín Navarro Vásquez)