Luego de anunciar su adiós de Atlas, lo que pasará al fin de la temporada, el técnico argentino Diego Martín Cocca dejará una huella difícil de borrar, pues ya plasma su nombre en la historia de los Zorros, como el técnico que logró ganar un título tras 70 años de ausencia, y lo mejor es que logró el bicampeonato.

“A este proyecto que le pusimos el corazón, el alma y el cuerpo, necesita un cambio y que seamos nosotros los que tengamos que dar ese paso al costado para que esto siga creciendo. A veces es difícil, pero estamos convencidos de eso. En ese sentido me voy muy tranquilo muy orgulloso… muy feliz, convencido de haber dado todo, agradecidísimo”, dijo Cocca en la conferencia de prensa, después de convivir con todo el plantel.

Cocca dejó en claro que se va por así considerar mejor para el plantel, y que su último juego será el del 1 de octubre ante Necaxa en la última jornada del torneo: “Quiero terminar esta semana con mucha alegría, pedirle a la gente que venga apoyar a este equipo que tanto nos dio, que el sábado sea una fiesta, que defendamos esta ideología que implantamos en nuestro ADN, ganar el partido, regalárselo a la gente y que Atlas no sea un equipo de sufrimiento, sino de alegría, de títulos y de un futuro muy prometedor. Estaremos siempre apoyando del lugar que nos toque”, agregó un emocionado Diego Cocca. Su meta será dirigir en España, aunque no lo quiso confirmar. (Por Martín Navarro Vásquez)