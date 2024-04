El entrenador de Atlas, Beñat San José, pidió perdón a la afición rojinegra tras la derrota ante Querétaro.

“Una primera parte brillante que una vez más el gol del rival ha sido un error gravísimo nuestro, no ha sido mérito del rival si no un regalo nuestro y tenemos que ser muy autocríticos y en la segunda parte la verdad que tenemos que pedir perdón a la afición con la segunda parte. Creo que tenemos que ser tremendamente autocríticos; no me pregunten nada del árbitro por favor porque el árbitro no es responsable absolutamente de nada la responsabilidad es nuestra de que nos hemos quedado con diez una vez más”.

El timonel terminó muy molesto porque no se respetó su decisión de que Aldo Rocha cobrará el penal y no Jordy Caicedo, quien falló el que hubiera sido el gol del triunfo.

“El responsable de tirar los penales en este equipo es Aldo, yo nunca creo que los penales son para que uno agarre confianza, los penales hay que marcarlos y yo he dado la indicación de que lo tirara él, pero han acordado en la cancha que lo tirar Jordy y ha sido una cosa de ellos, yo dije que lo tirar Aldo pero por X motivo no fue así”.

Atlas se mantiene como el equipo más indisciplinado del torneo tras ser expulsado por enésima ocasión, Anderson Santamaría.

(Por Manuel Trujillo Soriano)