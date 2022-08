El basquetbolista nayarita, Gustavo Ayón, jugando con sus amigos, perdió su partido de despedida por 89-75 ante la Selección Mexicana de Basquetbol, anoche en la Arena Astros de Jalisco, dijo que se va contento por todo lo que el baloncesto le dio.

“Todo tiene un principio y final. Esto lo que soñaba yo, retirarme de esta manera y lo logré. Gracias a cada uno de ustedes. Hasta aquí llegamos. Muy emotivo demasiados sentimientos encontrados ver muchas caras aquí que me han seguido a lo largo de mi carrera la verdad que me voy contento, satisfecho en paz y con las ilusiones bien puestas en lo que sigue en mis proyectos en mi futuro y espero en un futuro ayudar a muchos niños y jóvenes. Yo quería decir cosas del corazón porque mucha gente está aquí porque me ha apoyado, me han seguido y yo les he demostrado lo mismo con mi carrera”.

El “Titán” jugó en la NBA con los equipos: Orlando Magic, Bucks de Milwaukee y Atlanta Hawks, después emigró a la Liga Europea donde logró destacar jugando para el Real Madrid. (Por Manuel Trujillo Soriano)