Hoy a las 5:30 de la tarde la Selección Mexicana se medirá a Panamá por el título de la Copa Oro en el SOFI Stadium de Los Ángeles, casa de los Rams en la NFL.

Se esperan un par de cambios y no se descarta que aparezca de inicio Santiago Giménez.

El técnico del Tricolor Jaime Lozano alabó lo hecho por los panameños.

“Considero que Panamá es un rival fuerte y están obteniendo resultados de un proceso y como mexicanos deberíamos aprender de seguir un proceso y que es mejor a estar cambiando de entrenador cada cuatro años”.

Sobre su futro como técnico nacional, señaló que “no me veía nuevamente dirigiendo a una selección Sub-23. Aquí si toca que sea el último voy a querer regresar sí o sí, porque es lo más bonito que te puede pasar. Hoy no estoy pensando en dirigir un Mundial, estoy pensando en el partido de mañana. Mi contrato acaba y vine unicamente por la Copa Oro”. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoMiSeleccion)