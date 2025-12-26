El técnico de México, Javier Aguirre, fue colocado entre los 10 mejores entrenadores del 2025 en cuanTo a selecciones nacionales, lista en la que el número uno es el seleccionador español, Luis de la Fuente, por segunda vez consecutiva, según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol.

El segundo sitio fue para el también español Roberto Martínez, de la escuadra de Portugal, y de Lionel Scaloni, timonel del seleccionado argentino.

El Vasco Aguirre aparece en el lugar 10 del ranking. (Por Martín Navarro Vásquez)