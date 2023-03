Debido a que no cuenta con la mayoría calificada requerida, Morena en la Cámara de Diputados ni siquiera buscará acuerdos o consensos en torno a la elección de los cuatro consejeros del INE, y dejará que la definición se lleve a cabo mediante insaculación, así lo informa el coordinador morenista, Ignacio Mier.

“Para tener listo un eventual escenario de insaculación, que repito, es nuestra convicción, porque es un método ampliamente democrático, que le ofrece a todos los que están formando parte de las cuatro quintentas, la posibilidad de ser los consejeros y presidenta del Instituto Nacional Electoral”.

Sin embargo, añade, no puede descartarse la posibilidad de alcanzar un consenso, siempre y cuando no signifique regresar a los acuerdos de cuotas o de cuates. Para ello los integrantes de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, se reunirán este miércoles por la tarde. (Por Arturo García Caudillo)