Luego que la Suprema Corte desechó revisar la reforma al Poder Judicial, corresponde a los congresos estatales hacer los ajustes y aplicarla, señala el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa Licón.

Considera que los tiempos no van a dar y la elección de jueces y magistrados se irá hasta el 2027.

“Pues esperar a que el Congreso del estado haga los ajustes a la Constitución local y esperar los diputados qué consensos y qué acuerdos para saber el destino de los jueces, magistrados y magistradas del estado de Jalisco. Yo creo que ya no dan para junio del 2025, por eso decía que posiblemente nos vamos todos hasta el 27 no pasa nada, o sea, habrá una inconstitucionalidad, pero no trae consecuencias, vamos”.

Indica que en Jalisco deberán sustituirse 34 magistrados y 206 jueces. (Por Claudia Manuela Pérez)