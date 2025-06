Si una persona ciega llega a una casilla a votar por las personas candidatas al poder judicial tendrá que hacerlo acompañada. Esta es una forma de discriminación llamada capacitismo como lo explica la presidenta de Libre Acceso A.C, Laura Bermejo.

“El capacitismo es una práctica discriminatoria en razón de la discapacidad y en este caso al considerar boletas solamente en tinta, instalaciones con obstáculos o barreras, información sin formatos de fácil lectura, pues estamos considerando que todos tenemos la misma funcionalidad y no es así. Las personas con discapacidad requieren ajustes razonables y del derecho a la accesibilidad. Es normal vivir con una discapacidad, lo que no es normal es dejarlos fuera”.

La activista resalta que las personas con discapacidad tienen derecho al voto libre y secreto, algo que no es posible cuando se les condiciona a votar acompañadas ante la falta de boletas en braille. (Por Priscila Hernández Flores)